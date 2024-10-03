"Звезды советского экрана": "Мой друг Иван Лапшин"

Август 1987 года. В журнале "Советский экран" вышел материал с названием "Иван Лапшин и другие". Кинокартина режиссера Алексея Германа стала открытием для всех: так еще никто не снимал и не играл.

Как Герман всех перехитрил? Как 20 лишних килограммов Алексея Петренко помешали ему получить главную роль в фильме "Мой друг Иван Лапшин"? Зачем режиссер падал на колени перед Семеном Фарадой? Как Нина Русланова перепела Андрея Миронова? И для чего Миронова макали лицом в грязь? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".