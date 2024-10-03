Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": "Мой друг Иван Лапшин"

"Звезды советского экрана": "Мой друг Иван Лапшин"

Актриса Ксения Алферова рассказала о проекте "Литературные посиделки"

Экспозиция необычных кукол откроется в Москве 3 октября

В Москве открылась выставка кукол "Коллекция волшебных историй"

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

В столичном музее Победы началась выставка "История в объективе"

"Сити": более 6 картин по мотивам сказок можно увидеть в Третьяковской галерее

"Раскрывая тайны звезд": брутальные мужчины советского кино

"Сити": какие картины по мотивам сказок можно увидеть в Третьяковской галерее

Август 1987 года. В журнале "Советский экран" вышел материал с названием "Иван Лапшин и другие". Кинокартина режиссера Алексея Германа стала открытием для всех: так еще никто не снимал и не играл.

Как Герман всех перехитрил? Как 20 лишних килограммов Алексея Петренко помешали ему получить главную роль в фильме "Мой друг Иван Лапшин"? Зачем режиссер падал на колени перед Семеном Фарадой? Как Нина Русланова перепела Андрея Миронова? И для чего Миронова макали лицом в грязь? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика