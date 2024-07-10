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10 июля, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 картины Клода Моне в ГМИИ им Пушкина

"Сити": топ-3 картины Клода Моне в ГМИИ им Пушкина

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Команда проекта "Сити" составила подборку полотен художника-импрессиониста Клода Моне, выставленных в ГМИИ имени А. С. Пушкина. На третьем месте – картина "Сирень на солнце", датированная 1872–1873 годами. На ней можно видеть двух женщин, прячущихся от солнца. Одна из них – первая супруга мастера.

Второе место заняла работа "Городок Ветей", созданная в 1901 году в городе Лавакур. На вершине рейтинга – "Руанский собор".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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