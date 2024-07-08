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08 июля, 18:00

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В арт-пространстве Cube.Moscow открылось 9 новых выставок

В арт-пространстве Cube.Moscow открылось 9 новых выставок

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В арт-пространстве Cube.Moscow открылось 9 новых выставок современных российских художников – от российской версии манги до минимализма. Посетить их можно до 11 августа.

Так, на одной из них – "Идеальный материал" – представлены работы выпускников Московской школы современного искусства. Главная тема – познание собственного я.

В свою очередь, на коллективной выставке "Минималия" галереи "Марш" художники попробовали совместить практики и методы из двух популярных направлений шестидесятых годов прошлого века – минимализма и концептуализма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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