Москвичам рассказали о запланированных до конца лета фестивалях

Это лето в Москве проходит под знаком фестивалей. Сейчас город готовится к открытию форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который должен стать одним из главных событий второй половины лета. Так, к нему уже присоединились столичные кафе и рестораны, подготовившие специальное меню.

Помимо этого, горожанам организуют множество концертов, мастер-классов, лекций, экскурсий, а также спортивных занятий, в частности, тренировки по йоге. Кроме того, в эти выходные, 13 и 14 июня, в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет масштабный фестиваль "Арт пристань" в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

