Новые указатели до вузов и школ появились в Москве

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В Москве появились 32 навигационные таблички, показывающие дорогу до университетов и школ, передает портал мэра и правительства столицы.

Сине-белые указатели показывают дорогу к Государственному институту искусствознания на Козицком переулке, Литературному институту имени А. М. Горького, находящемуся на Тверском бульваре, и Государственному музыкально-педагогическому институту имени М. М. Ипполитова-Иванова на Марксистской улице.

Помимо направления, таблички также показывают, сколько времени понадобится на дорогу до образовательного учреждения. Так, путь от указателя до ГИТИСа по Малому Кисловскому переулку займет семь минут, а до Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, расположенного на Товарищеском переулке, – четыре минуты.

Навигация поможет школьникам и их родителям. Один из установленных указателей подскажет зеленоградцам, как далеко и в каком направлении находится школа № 1528 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова.

Ранее москвичам рассказали, что в городе установят таблички, которые будут указывать путь к 60 объектам здравоохранения. Так, до конца года в столице установят 173 указателя и 313 информационных полей, которые позволят жителям найти пути к больницам и поликлиникам. Всего в городе появится около 1,5 тысячи указателей и более 3,6 тысячи домовых табличек.