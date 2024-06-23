Ведущие к 60 объектам здравоохранения указатели установят в Москве

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В Москве установят таблички, которые будут указывать путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов.

"Установка городских указателей к медучреждениям является важным аспектом обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи. Это особенно актуально в таких мегаполисах, как Москва, где существует множество объектов здравоохранения, что может затруднить поиск нужного адреса или маршрута", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

До конца года в Москве установят 173 указателя и 313 информационных полей, которые позволят жителям найти пути к больницам и поликлиникам. Всего в городе появится около 1,5 тысячи указателей и более 3,6 тысячи домовых табличек.

Ранее на причалах Береговой и Парк "Фили", которые недавно открылись на первом маршруте речных электросудов, разместили более 40 указателей и информационных материалов. Сотрудники столичного транспортного комплекса разработали навигационные стелы со схемой речных маршрутов и цифровые экраны с расписанием ближайших рейсов.

