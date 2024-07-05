"Мой район. Новости": спрос на отечественные ягоды увеличился в Москве

В столице увеличился спрос на крымскую черешню и ставропольскую клубнику. Купить свежие ягоды и фермерские продукты напрямую от производителя можно на межрегиональных ярмарках. На них представлен ассортимент более чем из 40 регионов страны.

Также большим спросом пользуются хлебобулочные и кондитерские изделия, авторские сыры, домашний творог, масло и мед с частных пасек. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".