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05 июля, 08:40

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"Мой район. Новости": спрос на отечественные ягоды увеличился в Москве

"Мой район. Новости": спрос на отечественные ягоды увеличился в Москве

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В столице увеличился спрос на крымскую черешню и ставропольскую клубнику. Купить свежие ягоды и фермерские продукты напрямую от производителя можно на межрегиональных ярмарках. На них представлен ассортимент более чем из 40 регионов страны.

Также большим спросом пользуются хлебобулочные и кондитерские изделия, авторские сыры, домашний творог, масло и мед с частных пасек. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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