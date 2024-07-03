Инспекторы МАДИ проверят 5 улиц с велодорожками из-за брошенных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инспекторы МАДИ с 4 июля усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки на пяти улицах с велодорожками, сообщает столичный Дептранс.

"Брошенные на велополосах авто могут привести к авариям с самыми серьезными последствиями. Просим водителей быть внимательными и не оставлять машины на велодорожках и под запрещающими знаками", – цитирует пресс-служба ведомства заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Речь идет об улицах Малой Бронной, Лесной и Академика Скрябина, а также Петровском и Рождественском бульварах, где автомобилисты часто оставляют свои машины, мешая велосипедистам, пешеходам и другим водителям.

"За парковку на велодорожке в зоне действия запрещающего знака нарушители получат штраф в размере 3 000 рублей", – предупредили в департаменте.

Ранее городские власти анонсировали появление временных велодорожек и велополос в 26 районах Москвы, благодаря чему их общая протяженность в 2024 году составит 590 километров. В частности, в Гольянове велополоса соединит квартал между МКАД и Лосиным Островом с "Щелковской".

