Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

В августе 2024 года в столице стартует конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Сергей Собянин анонсировал мероприятие в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, главная цель конкурса – популяризация книг и чтения, продвижение книгоиздания и современных форм книжной торговли. В соревновании смогут принять участие предприятия розничной торговли всех форм собственности. Главное условие – магазины должны продавать продукцию на московском рынке не меньше полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.