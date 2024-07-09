Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 17:30

Новости

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Собянин: 82,3 тыс жителей ЮАО получат современные квартиры по реновации

Собянин: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: Собянин заявил о подготовке в Москве специалистов по информбезопасности

В августе 2024 года в столице стартует конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Сергей Собянин анонсировал мероприятие в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, главная цель конкурса – популяризация книг и чтения, продвижение книгоиздания и современных форм книжной торговли. В соревновании смогут принять участие предприятия розничной торговли всех форм собственности. Главное условие – магазины должны продавать продукцию на московском рынке не меньше полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородкультуравидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика