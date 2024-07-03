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03 июля, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Сергея Соловьева

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Сергея Соловьева

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Лето 1982 года. В свежем номере журнала "Советский экран" – целый разворот, посвященный спорам зрителей о фильмах Сергея Соловьева. Одни ругали их, другие восторженно хвалили. Его работы никогда не оставляли людей равнодушными.

Как Никита Михалков спасся от смерти, снимаясь у Сергея Соловьева? По какой причине режиссер разбил Вячеславу Тихонову очки? Как расшифровывается название фильма "АССА"? Какая сцена в фильме "Мелодии белой ночи" почти полностью была вырезана? Почему Леониду Филатову не понравилось, как режиссер дрессировал кур?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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