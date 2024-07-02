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02 июля, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": "Тайна черных дроздов"

"Звезды советского экрана": "Тайна черных дроздов"

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Елена и Всеволод Санаевы, Юрий Беляев, Любовь Полищук и Андрей Харитонов – разглядывая фото с актерами в свежем выпуске журнала "Советский экран", киноманы гадали, кто из них окажется убийцей? В январе 1984 года главное издание страны о кино порадовало поклонников Агаты Кристи новостью о том, что скоро они увидят экранизацию романа писательницы.

Режиссер картины Вадим Дербенев добавил интриги, рассказав про любопытный момент с премьерного показа: "Даже искушенные зрители, среди которых были профессиональные сыщики, до самой последней сцены так и не смогли угадать развязку нашего фильма!".

Каким образом в "Тайне черных дроздов" появился кубик Рубика? Какая фраза в сценарии привела Тамару Носову на съемочную площадку? Из-за чего зрители так и не увидели Любовь Полищук в кадре раздетой? Был ли у Андрея Харитонова роман с его партнершей Натальей Даниловой?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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