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17 июня, 16:45

Культура

"Сити": топ-3 книг об истории и гастрономии Москвы

"Сити": топ-3 книг об истории и гастрономии Москвы

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Команда проекта "Сити" составила подборку книг, иллюстрирующих развитие архитектурного облика и гастрономии в Москве. На третьем месте расположился путеводитель "Москва глазами инженера" Айрата Багаутдинова.

Второе место заняла книга "Отдых и еда на ВДНХ", представляющая гастрономическое путешествие по производствам, точкам общепита и магазинам столицы с 1939 по 1989 годы. На вершине рейтинга – "Непарадная Москва" Елены Крижевской.

Подробнее – в программе "Сити".

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