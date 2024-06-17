"Сити": топ-3 книг об истории и гастрономии Москвы

Команда проекта "Сити" составила подборку книг, иллюстрирующих развитие архитектурного облика и гастрономии в Москве. На третьем месте расположился путеводитель "Москва глазами инженера" Айрата Багаутдинова.

Второе место заняла книга "Отдых и еда на ВДНХ", представляющая гастрономическое путешествие по производствам, точкам общепита и магазинам столицы с 1939 по 1989 годы. На вершине рейтинга – "Непарадная Москва" Елены Крижевской.

Подробнее – в программе "Сити".