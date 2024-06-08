08 июня, 22:00Культура
"Откройте, Давид": Даниил Воробьев
Давид Виннер встретился с актером российского кино Даниилом Воробьевым. Недавно артист представил зрителям новую работу – эротическую драму "Почему ты?".
Они поговорили о том, насколько этот жанр интересный и одновременно непростой для артиста. В ходе беседы был также поднят вопрос о том, насколько важно современному актеру понимать профессии режиссера и сценариста, чтобы становиться полноценным соавтором кино.
Подробности – в программе "Откройте, Давид".