"Откройте, Давид": Даниил Воробьев

Давид Виннер встретился с актером российского кино Даниилом Воробьевым. Недавно артист представил зрителям новую работу – эротическую драму "Почему ты?".

Они поговорили о том, насколько этот жанр интересный и одновременно непростой для артиста. В ходе беседы был также поднят вопрос о том, насколько важно современному актеру понимать профессии режиссера и сценариста, чтобы становиться полноценным соавтором кино.

Подробности – в программе "Откройте, Давид".

