ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях Украины

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Взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Винницкой области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

На данный момент подробности произошедшего не приводятся. Воздушная тревога действует в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.