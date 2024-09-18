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18 сентября, 23:40

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РИА Новости: город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрывов

Город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрывов – СМИ

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины, после чего город оказался частично обесточен. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение", – указано в сообщении.

Кроме того, сообщается о взрывах в городе Днепре и в Николаевской области Украины. В настоящий момент в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее, в ночь на 16 сентября несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Кроме того, в ночь на 14 сентября, серии взрывов прогремели в Киеве и Одессе, а также в городе Канев Черкасской области.

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