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РИА Новости: взрывы произошли в Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины

Несколько взрывов прогремело в двух областях Украины – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Власти регионов пока никак не прокомментировали произошедшее. На данный момент воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую, Хмельницкую и другие.

В ночь на 14 сентября серии взрывов прогремели в Киеве и Одессе, а также в городе Канев Черкасской области. Подробности случившегося не приводились.

В начале месяца российские войска нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным Минобороны РФ, под руководством иностранных инструкторов в центре осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА.

Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

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