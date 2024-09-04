ВС России нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под руководством иностранных инструкторов в центре осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.

Об ударе по Полтавскому военному институту связи стало известно 3 сентября. По версии сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, количество погибших и раненых исчисляется сотнями. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек.

Позже один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180.