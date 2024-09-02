ТАСС: несколько взрывов прогремело в Кривом Роге на Украине

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Серия взрывов прозвучала в Кривом Роге в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Утром 26 августа российские войска выполнили массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данная атака по объектам Украины была одной из самых массированных. Он подтвердил повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.