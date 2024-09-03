Владимир Зеленский подтвердил удар по Полтаве, где погибли более 40 человек

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 41 человека в результате удара по учебному центру военных в Полтаве. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Украинский лидер добавил, что еще более 180 человек были ранены. Также произошло частичное разрушение одного из зданий "Института связи".

Об ударе по военному институту ранее рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это случилось во время построения, в котором изначально принимали участие свыше 500 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Между тем в ночь на 2 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Борисполе Киевской области. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Позже взрывы прозвучали в Харькове и Полтаве.