РИА Новости: взрывы прогремели в Сумской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги также звучат в Черниговской и Полтавской областях страны.

В ночь на 27 августа взрывы произошли в Киеве, Сумах, Ровне и Хмельницкой области Украины. Также о звуках взрывов сообщалось в Кривом Роге Днепропетровской области.

Утром 26 августа российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.