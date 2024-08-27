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ТАСС: взрывы произошли в Кривом Роге на Украине

Несколько взрывов произошло в Кривом Роге на Украине – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы произошли в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги вечером 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Власти региона пока не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в 13 областях Украины, включая Днепропетровскую, Киевскую, Одесскую, Сумскую и другие.

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, удары наносились по объектам энергетики в 15 областях страны. В результате "Укрэнерго" была вынуждена ввести экстренные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

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