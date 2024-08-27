РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и еще нескольких областях Украины

Фото: depositphotos/mariakarabella

Серия взрывов прогремели в ночь на 27 августа в Киеве и еще нескольких городах на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Так, о звуках взрывов сообщалось в городах Сумы, Ровно и Хмельницкой области. Подробности случившегося пока не приводились. Сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах страны, включая Киевскую, Хмельницкую, Сумскую, Харьковскую и другие области.

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, удары наносились по объектам энергетики в 15 областях страны. В результате "Укрэнерго" была вынуждена ввести экстренные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

