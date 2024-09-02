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02 сентября, 05:51

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ТАСС: взрывы произошли в Киеве и Борисполе на Украине

Взрывы прогремели в Киеве и Борисполе на Украине

Фото: 123RF/sandsua

Звуки взрывов прозвучали в Киеве и Борисполе в Киевской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО в городе. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Этой ночью взрывы уже прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на востоке Украины. Кроме того, о звуках взрывов сообщали в Харькове и Полтаве.

В августе российские войска выполнили массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

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