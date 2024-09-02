РИА Новости: взрывы прогремели в Харькове и Полтаве на Украине

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Несколько взрывов были слышны в Харькове и Полтаве на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Какие-либо подробности случившегося пока не приводятся. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Этой ночью взрывы также раздались в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. О подробностях произошедшего также не сообщалось.

26 августа Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) получила серьезные повреждения после взрывов. По информации СМИ, поврежденными оказались проезжая часть дамбы и машинный зал станции.