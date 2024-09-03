Рогов заявил об ударе по военному институту в украинской Полтаве

Фото: телеграм-канал "Донбасский Партизан"

Российские войска ударили по Полтавскому военному институту связи на Украине, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, атака случилось во время построения, в котором изначально принимали участие свыше 500 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Потери противника исчисляются сотнями", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Между тем в ночь на 2 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Борисполе Киевской области. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Позже взрывы прозвучали в Харькове и Полтаве, однако подробностей произошедшего не приводилось.

