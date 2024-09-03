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03 сентября, 17:59

Политика

Экс-депутат Рады сообщил о 600 раненых и десятках погибших при ударе в Полтаве

Фото: телеграм-канал "Военндело (Военное дело)"

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил в своем телеграм-канале, что при ударе по военному училищу в Полтаве около 600 человек пострадали и десятки бойцов Вооруженных сил Украины погибли.

Мосийчук также отметил, что больницы в связи с этим происшествием переполнены. При этом он обвинил в случившемся командование украинской армии, заявив, что именно оно допустило присутствие такого большого количества военнослужащих в одном месте.

Об ударе по военному училищу ранее сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это произошло во время построения, в котором изначально принимали участие более 500 солдат ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя время подтвердил удар по Полтаве, заявив о гибели 41 человека в результате удара. Украинский лидер утверждал, что более 180 человек были ранены. Также произошло частичное разрушение одного из зданий "Института связи".

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