Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военный институт в украинской Полтаве, по которому был нанесен ракетный удар, был базой, где преподавали инструкторы НАТО, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

"Чтобы (западным странам. – Прим. ред.) освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения", – объяснил губернатор региона.

В подобных центрах, по словам Сальдо, обучают навыкам ведения современной войны.

Об ударе по Полтавскому военному институту связи стало известно накануне. По версии сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, количество погибших и раненых исчисляется сотнями. Западные СМИ уверены, что удар стал "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек, а еще более 200 получили ранения.

Позднее один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180. Также из-за удара, по его словам, произошло частичное обрушение одного из зданий института.

