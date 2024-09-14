ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и Одессе

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Взрывы прозвучали в Киеве и Одессе на Украине в ночь на 14 сентября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. На данный момент воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины, включая Киевскую и Одесскую области.

Ранее ночью взрывы также раздались в городе Канев Черкасской области Украины. Тем не менее какие-либо подробности о возможных разрушениях инфраструктуры не приводились.

В начале сентября ВС РФ нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Под руководством иностранных инструкторов в центре осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА.