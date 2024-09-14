РИА Новости: взрывы произошли в городе Канев Черкасской области на Украине

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Взрывы прогремели в городе Канев Черкасской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Подробности случившегося пока не приводятся. Помимо Черкасской области, сирены воздушной тревоги также звучат в 11 регионах Украины: в Киевской, Одесской, Харьковской, Винницкой и прочих областях страны.

В начале месяца российские войска нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным Минобороны РФ, под руководством иностранных инструкторов в центре осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА.

Среди ликвидированных в результате удара России по учебному центру ВСУ в Полтаве могли находиться военнослужащие, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS, считает британский эксперт Александр Меркурис.