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06 сентября, 23:42

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РИА Новости: высокоточные удары РФ по военным объектам и наемникам станут регулярными

Высокоточные удары РФ по военным объектам и наемникам станут регулярными – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными. Такое заявление сделал высокопоставленный военный источник, передает РИА Новости.

"Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными", – заявил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что на прошедшей неделе Россия нанесла серию высокоточных ударов по ВСУ и украинским военным объектам, поразив несколько мест дислокации иностранных наемников и украинских сил, а также места хранения вооружений и боеприпасов.

Ранее стало известно об ударе по Полтавскому военному институту связи 3 сентября. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек.

Один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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