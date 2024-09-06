РИА Новости: высокоточные удары РФ по военным объектам и наемникам станут регулярными

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными. Такое заявление сделал высокопоставленный военный источник, передает РИА Новости.

"Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными", – заявил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что на прошедшей неделе Россия нанесла серию высокоточных ударов по ВСУ и украинским военным объектам, поразив несколько мест дислокации иностранных наемников и украинских сил, а также места хранения вооружений и боеприпасов.

Ранее стало известно об ударе по Полтавскому военному институту связи 3 сентября. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек.

Один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180.