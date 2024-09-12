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12 сентября, 04:57

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РИА Новости: несколько взрывов прогремело в Хмельницкой области Украины

Две серии взрывов раздались в Хмельницкой области Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Две серии взрывов прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Подробности произошедшего пока не приводятся. Вечером 11 сентября о звуках взрывов также сообщали в Черниговской области на севере Украины.

На момент публикации в Хмельницкой области уже отменили воздушную тревогу. Тем не менее сирены продолжают звучать в Киевской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях страны.

В начале месяца российские войска нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным Минобороны РФ, под руководством иностранных инструкторов в центре осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА.

Среди ликвидированных в результате удара России по учебному центру ВСУ в Полтаве могли находиться военнослужащие, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS, считает британский эксперт Александр Меркурис.

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