РИА Новости: взрыв прогремел в Киевской области на Украине

Взрыв прозвучал в Киевской области на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Воздушная тревога в Киевской области звучит еще с вечера 6 сентября. Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО в регионе.

Ранее высокопоставленный военный источник рассказал журналистам, что высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными.

По его словам, на прошедшей неделе Россия нанесла серию высокоточных ударов по ВСУ и украинским военным объектам, поразив несколько мест дислокации иностранных наемников и украинских сил, а также места хранения вооружений и боеприпасов.

Ранее на этой неделе взрывы прозвучали в Киеве и Кривом Роге. На большей части восточной Украины ночью 5 сентября была объявлена воздушная тревога.