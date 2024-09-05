РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Кривом Роге на Украине

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Взрывы прозвучали в Киеве и Кривом Роге на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

В настоящее время в Киеве и на большей части восточной Украины объявлена воздушная тревога. Подробности о взрывах не сообщаются.

Ранее стало известно о российском ракетном ударе по Полтавскому военному институту связи. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек украинских военных.

Позже один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых.

