Эксперт Меркурис: удар по Полтаве нанес сильнейший урон по ценным кадрам для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Среди ликвидированных в результате удара России по учебному центру ВСУ в Полтаве могли находиться военнослужащие, которых готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления AWACS и другими радарами", – заявил эксперт.

По мнению Меркуриса, данный удар стал "опустошающим" для Украины, нанеся по ее вооруженным силам сильнейший урон.

Об ударе по Полтавскому военному институту связи стало известно 3 сентября. По версии сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимира Рогова, количество погибших и раненых исчисляется сотнями. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек.

Позже один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180.