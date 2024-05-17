"Кинореквизит": деньги, магнитофон, школьная парта

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь о деньгах, магнитофонах и школьных партах.

Вокруг денег строились целые сюжетные линии. Сколько Надя Шевелева потратила на Женю Лукашина? Какой реальный случай лег в основу фильма "Зигзаг удачи"? Как проходила деноминация в СССР?

Первые кассетные магнитофоны в СССР начали выпускать в конце 60-х. Многие популярные модели появлялись в кинофильмах. Почему аудиокассеты в СССР начали продавать раньше проигрывателей? Какой магнитофон слушал Иван Грозный в комедии Гайдая? И где в Москве снимали эпизод в комиссионке с аудиотехникой в "Берегись автомобиля"?

Школьная парта была изобретена в 1870 году. Дети учились за ними почти век, а в 70-х годах прошлого столетия их начали заменять обычными столами, однако их по привычке будут продолжать называть партами. В какой московской школе снимали "Доживем до понедельника"? Какая сверхзадача стояла перед создателями "Большой перемены"? И кто помог Михаилу Пляцковскому сочинить гимн первоклашек "Учат в школе"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".