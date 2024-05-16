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16 мая, 16:50

Культура

"Звезды советского экрана": "Жизнь Клима Самгина"

"Звезды советского экрана": "Жизнь Клима Самгина"

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В марте 1988 года на телеэкраны вышел новый сериал – экранизация романа Максима Горького "Жизнь Клима Самгина". Аудитория разделилась на сторонников и противников фильма. В журнале "Советский экран" написали так: "Что же вас так задело, дорогие зрители, что вы, не отрываясь, посмотрели 14 серий фильма, где нет ни погонь, ни перестрелок, а есть лишь рассуждения о судьбе России?".

Как "манекенщик" Андрей Руденский попал в кино на главную роль прямо с подиума? Какой мистический случай связан у него с ролью Клима Самгина? Какой фокус изобрел режиссер фильма "Жизнь Клима Самгина" Виктор Титов, чтобы актеры не учили текст? И какую роль сыграла крупа в сцене трагедии на Ходынке?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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