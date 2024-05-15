Балетную постановку показали на "Курской" в честь дня рождения Московского метро

В честь дня рождения столичного метро на станции "Курская" подготовили балетную постановку. Профессиональные театральные труппы исполнили отдельные партии из "Лебединого озера" и "Спящей красавицы" Петра Чайковского, "Призрачного бала" Фредерика Шопена, "Жар-птицы" Игоря Стравинского и "Эсмеральды" Цезаря Пуни.

Сцены из балетов показали в аванзале станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

