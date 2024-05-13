Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

Участники Дней исторического и культурного наследия могут посетить более 70 отреставрированных объектов в Москве, рассказал Сергей Собянин. В частности, речь идет про Дворец пионеров и Театр Эстрады, а также дом Палибина.

Кроме того, в рамках Дней исторического и культурного наследия пройдут экскурсии в посольствах ряда стран, например, Индии, Катара и Бразилии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

