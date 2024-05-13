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Новости

13 мая, 17:45

Новости

Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

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Участники Дней исторического и культурного наследия могут посетить более 70 отреставрированных объектов в Москве, рассказал Сергей Собянин. В частности, речь идет про Дворец пионеров и Театр Эстрады, а также дом Палибина.

Кроме того, в рамках Дней исторического и культурного наследия пройдут экскурсии в посольствах ряда стран, например, Индии, Катара и Бразилии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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