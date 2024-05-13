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13 мая, 12:00

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Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

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Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

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Возле станций МЦД-3 благоустроят территории. В 2024 году работы планируются в районе четырех платформ: Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково. Специалисты сделают удобные подъезды для личного и городского транспорта, а также приведут в порядок пешеходные маршруты. О благоустройстве рассказал Сергей Собянин.

Как меняется пространство возле станций Московских центральных диаметров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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