Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Возле станций МЦД-3 благоустроят территории. В 2024 году работы планируются в районе четырех платформ: Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково. Специалисты сделают удобные подъезды для личного и городского транспорта, а также приведут в порядок пешеходные маршруты. О благоустройстве рассказал Сергей Собянин.

Как меняется пространство возле станций Московских центральных диаметров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.