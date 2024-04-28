Врачи и фельдшеры скорой помощи Москвы рассказали о своей работе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Врачи и фельдшеры скорой помощи столицы в свой профессиональный день, который отмечается 28 апреля, рассказали, что для многих это не просто просто профессия, а призвание. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент здравоохранения города.

24-летняя специалист скорой помощи подстанции № 38 Елена Борискина считает, что для работы в этой сфере нужно не просто упорство, а уверенность. Врач рассказала, что стать медиком она решила еще в начальной школе.



"После школы поступила в Российский университет медицины и, когда пришло время определяться с профилем, по совету подруги решила пройти практику на скорой помощи. И буквально в первые дни поняла: это мое", – добавила Борискина.

Она уточнила, что смена скорой, в зависимости от графика, длится 12 часов или 1 сутки. Диспетчер принимает звонки и назначает на вызов ближайшую бригаду. При этом анамнез пациента и его адрес сразу указывается на планшете, что позволяет по пути к пострадавшему выяснить дополнительную информацию из его медкарты.

В своей работе Борискина считает главным не только чуткость в общении с людьми, но и силу характера, так как настоящим специалистом станет тот, кто не боится сложностей и готов на все ради спасения жизней. Она указала, что в будущем хочет стать врачом-реаниматологом и продолжить работать на скорой.



Фельдшер бригады скорой помощи подстанции № 5, которая в основном приезжает на вызовы в районах Свиблово, Останкинский и Ярославский, Георгий Давидян уверен в своем призвании помогать людям. В этой профессии он уже 8 лет. По словам мужчины, он решил стать врачом в старшей школе, когда зачитался рассказами Антона Чехова.

"В этой работе нужны ответственность, стрессоустойчивость и умение распределять свои силы. Не каждый сможет быть одинаково собранным в начале смены и спустя 20 часов", – рассказал он.

В его арсенале не только укладка с медикаментами, но и переносное оборудование – при необходимости он может дома у пациента установить капельницу, сделать электрокардиограмму, провести искусственную вентиляцию легких. Также, благодаря современным технологиям, у врачей появился переносной дефибриллятор. В спасении жизней также помогает травмоукладка для помощи при травмах и акушерский набор.

"Без специального медицинского оборудования представить оперативную работу практически невозможно. Но при этом не менее важен и личный подход", – уточнил Давидян.

Для человека его профессии, по словам мужчины, важно не забывать регулярно восстанавливать силы – заниматься спортом, хорошо высыпаться, проводить время с родными и близкими.

На подстанции скорой помощи № 19, которая обслуживает районы Выхино-Жулебино и Кузьминки, более 15 лет работает врач-реаниматолог Валентин Железов. Этой профессией он восхищался еще с детства, так как его родители много лет работали на скорой помощи.



"Мне тоже хотелось отправляться в эпицентр событий, чтобы спасать людей. Я отучился на анестезиолога-реаниматолога, отслужил в армии и вернулся с твердой уверенностью, что хочу работать в экстренных ситуациях", – указал Железов

Сейчас он проводит смены не только в обычной красно-белой машине скорой, но и на ярко-желтом автомобиле реанимации. Он уверен, что на такой работе важно отключать эмоции и действовать четко и слаженно. Все мысли должны быть только о том, чтобы спасти человека.

Он сказал, что здоровье москвичей под защитой профессионалов, однако самим жителям стоит не следовать нескольким правилам, чтобы не допускать серьезных случаев. В частности, не откладывать поход ко врачу, если что-то беспокоит; проходить диспансеризацию и никогда не пренебрегать техникой безопасности.

Ранее Сергей Собянин поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он сказал, что скорая помощь города – одна из самых эффективных в мире. Здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников. Время ответа диспетчера на звонок занимает всего 3–4 секунды.