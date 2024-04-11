Завод "Москвич" показал дизайн нового кроссовера "Москвич 8"

Фото: пресс-служба "Москвича"

Завод "Москвич" представил дизайн нового семейного семиместного кроссовера "Москвич 8". Его производство и продажи намечены на конец текущего года, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Новый автомобиль является четвертой моделью, которую соберут на возрожденном заводе. Его отличают продуманная эргономика, высокий уровень комфорта, широкие мультимедийные возможности и просторный салон.

"Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что новый кроссовер можно будет использовать для ежедневных поездок и путешествий.



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В октябре прошлого года лифтбек "Москвич 6" появился в большинстве дилерских центров столицы. Автомобиль предлагается в двух комплектациях – "Комфорт" и "Бизнес", а также с двумя вариантами двигателей – 136 и 174 лошадиные силы.

Ранее бывший завод Nissan "Автозавод Санкт-Петербург", перезапущенный компанией "АвтоВАЗ" в 2023 году, начал производить автомобили под собственным брендом XCITE. На мощностях предприятия запустят производство ряда моделей совместно с международными партнерами. Завод выпустил первую партию из нескольких тысяч машин, в данный момент проводится накопление складского запаса, чтобы весной этого года начать продажи.

