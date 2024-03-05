Geely впервые стала лидером продаж среди иномарок в РФ

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Автомобильный бренд Geely впервые занял лидирующую позицию по продажам среди всех зарубежных автопроизводителей на российском рынке. В феврале этого года в стране реализовали 12,3 тысячи автомобилей компании, что в 3,8 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

По итогам первых двух месяцев текущего года продажи Geely в РФ выросли в 3,2 раза, рыночная доля марки составила 11,5% против 6,6% годом ранее. По информации агентства, самой продаваемой моделью автопроизводителя стал кроссовер Monjaro (4,8 тысячи единиц), на втором месте Coolray (2,7 тысячи), на третьем – Atlas (1,2 тысячи).

Ранее сообщалось, что Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских машин с пробегом на рынке РФ. По данным экспертов, авто в среднем стоит 3,6 миллиона рублей, модель занимает лидирующую позицию по количеству продаж.

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