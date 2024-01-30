Автозавод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда XCITE

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Бывший завод Nissan "Автозавод Санкт-Петербург", перезапущенный компанией "АвтоВАЗ" в 2023 году, начал производить автомобили под собственным брендом XCITE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там указали, что бренд XCITE является собственным проектом в новой истории автозавода. На мощностях предприятия запустят производство ряда моделей совместно с международными партнерами, рассказали в компании.

Отмечается, что завод выпустил первую партию из нескольких тысяч машин, в данный момент проводится накопление складского запаса, чтобы весной этого года начать продажи. Предприятие планирует озвучить подробности первой модели в конце февраля.

Название бренда создано от английского глагола to excite, что в переводе на русский означает "волновать", "будоражить". Эмблема XCITE выполнена в виде латинской буквы X, размещенной в овале.

Как написал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале, теперь у граждан будет больше выбор среди новых автомобилей. Кроме того, запуск производства позволит вывести автомобильную отрасль на высокий уровень, сохранить и увеличить рабочие места, подытожил он.

Ранее "Автозавод Санкт-Петербург" подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Согласно базе данных, два варианта эмблемы были выполнены в разных цветовых решениях.

В заявке указано, что под новым логотипом завод планирует выпускать автомобили, запчасти к ним и аксессуары. Кроме того, производитель сможет выпускать игрушки, макеты и игрушечные модели.

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