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Завод Hyundai возобновил работу в Санкт-Петербурге после двухлетнего перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Там указали, что простой не продлен. В данный момент на заводе занимаются обучением персонала и обслуживанием оборудования, добавили в пресс-службе.

С 1 марта 2022 года завод Hyundai приостановил выпуск автомобилей в Петербурге из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка продолжалась на заводе "Автотор" в Калининграде, но позже деятельность прекратилась.

В декабре этого же года стало известно, что автоконцерн начал увольнять сотрудников из-за простоя. В компании обещали выполнить все соцобязательства перед работниками.

Также в конце 2023 года СМИ писали, что Hyundai решил продать завод в Северной столице. Предполагалось, что его купит компания "Арт-Финанс", которая до этого приобрела российские активы Volkswagen.

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