Компания Hyundai продаст свой завод в Санкт-Петербурге за 10 тысяч рублей – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor на заседании совета директоров решила продать собственное предприятие, которое находится в Санкт-Петербурге, за 140 тысяч вон (около 10 тысяч рублей). Об этом сообщает газета "Чосон ильбо".

Уточняется, что покупателем может стать российская фирма ООО "Арт-Финанс". При этом, по информации источника, в документе о продаже предусмотрен пункт о праве обратного выкупа.

Газета добавляет, что завод оценивается в 287,3 миллиарда вон (около 219 миллионов долларов).

Предприятие начало работать еще в 2010 году и производило модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Свою деятельность завод приостановил в марте прошлого года.

В июне 2022 года СМИ сообщили, что компания заморозила проект реконструкции завода в Санкт-Петербурге. К обновлению предприятия должны были приступить весной 2022 года.

В октябре стало известно, что Hyundai рассматривает возможность продажи предприятия. Причиной снова назвали нарушение логистических цепочек из-за антироссийских санкций.



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