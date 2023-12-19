Южнокорейский концерн Hyundai Motor продаст завод в РФ – СМИ

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Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai решил продать завод в России, который ранее приостановил работу. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Речь идет о предприятии в Санкт-Петербурге. Его продадут компании "Арт-Финанс". До этого она приобрела российские активы Volkswagen.

Завод приостановил работу в России в марте 2022 года. Причину прекращения деятельности в пресс-службе компании объяснили нехваткой комплектующих для производства автомобилей из-за проблем с поставками.

В июне того же года СМИ сообщили, что компания заморозила проект реконструкции завода в Санкт-Петербурге. К обновлению предприятия должны были приступить весной 2022 года.

В октябре стало известно, что Hyundai рассматривает возможность продажи предприятия. Причиной снова назвали нарушение логистических цепочек из-за антироссийских санкций.



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