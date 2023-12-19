19 декабря, 11:21Экономика
Южнокорейский концерн Hyundai Motor продаст завод в РФ – СМИ
Фото: depositphotos/ricochet69
Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai решил продать завод в России, который ранее приостановил работу. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Речь идет о предприятии в Санкт-Петербурге. Его продадут компании "Арт-Финанс". До этого она приобрела российские активы Volkswagen.
Завод приостановил работу в России в марте 2022 года. Причину прекращения деятельности в пресс-службе компании объяснили нехваткой комплектующих для производства автомобилей из-за проблем с поставками.
В июне того же года СМИ сообщили, что компания заморозила проект реконструкции завода в Санкт-Петербурге. К обновлению предприятия должны были приступить весной 2022 года.
В октябре стало известно, что Hyundai рассматривает возможность продажи предприятия. Причиной снова назвали нарушение логистических цепочек из-за антироссийских санкций.
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