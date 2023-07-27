Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро

Фото: 123RF/jozzeppe

Немецкий автоконцерн Volkswagen продал российское подразделение бизнеса за 125 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании.



Сделка по продаже российских активов и завода в Калуге завершилась 18 мая. Покупателем структуры немецкого автоконцерна в РФ стал дилер "Авилон – Арт-Финанс".

"Компания продала свои доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование"). Цена продажи составила 125 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российская структура Volkswagen продолжит работу в стране под названием ООО "АГР" / AGR Automotive Group. Помимо этого, внутри подразделения проведут масштабный ребрендинг.



СМИ назвали сумму сделки по покупке активов Volkswagen в России