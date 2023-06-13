Завод Toyota в Санкт-Петербурге продан без опциона на обратный выкуп

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Toyota продала свои российские активы, включающие в себя завод в Санкт-Петербурге, в государственную собственность ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок", – приводит его слова РИА Новости.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что российские активы автоконцерна Nissan также перейдут в государственную собственность ФГУП "НАМИ".

Nissan приостановил производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в марте прошлого года. Данное решение было принято в связи с перебоями с поставками комплектующих из-за введения антироссийских санкций.



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