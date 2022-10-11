Минпромторг сообщил о передаче активов Nissan в России государству

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Российские активы автоконцерна Nissan перейдут в государственную собственность ФГУП "НАМИ", являющегося подведомственным Минпромторгу РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ", – прокомментировали в Минпромторге.

Отмечается, что сделка предполагает обратный выкуп "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" собственной доли в течение последующих 6 лет.

Глава Минпроторга России Денис Мантуров сообщил, что после совершения акта обслуживание автомобилей марки Nissan и поставку для них запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".

Nissan приостановил производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге с 14 марта. Такое решение было принято в связи с перебоями с поставками комплектующих из-за введения антироссийских санкций.

В мае стало известно, что компания не планирует возобновлять производство машин в России до марта 2023 года. Убытки компании оценивались более чем в 500 миллионов долларов.

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