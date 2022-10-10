Эксперт назвал самое безопасное место в автомобиле

Фото: The City/Михаил Голденков

Самым безопасным местом в автомобиле при ДТП является заднее сиденье справа, которое находится по диагонали от водителя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Эксперт назвал заднее сиденье справа королевским местом.

"Можно вспомнить, как раньше в Великобритании возили королеву: она сидела на заднем сиденье по диагонали от водителя. Там левостороннее движение, поэтому она сидела слева, а у нас, наоборот, надо справа сидеть", – пояснил Шапарин.

По его словам, обычно самые серьезные аварии происходят в результате обгона и выезда на встречную полосу движения. В таких случаях сильные повреждения приходятся на водительскую сторону.

Однако ключевое значение в этом вопросе играет ремень безопасности, напомнил Шапарин. Он добавил, что если человек на заднем сиденье справа не будет пристегнут, то под действием законов физики при резкой остановке он полетит вперед. В результате пассажир может врезаться в сиденье перед собой или долететь до лобового стекла.

"Нужно дать системам активной и пассивной безопасности автомобиля сработать так, как задумано инженерами. Для этого нужно пристегнуться", – подчеркнул Шапарин.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей модели Lada Granta, Kalina и Priora чаще других становились виновниками дорожных аварий в 2022 году в России. В ДТП также часто участвовали владельцы автомобилей марки ВАЗ/Lada (18%), Kia (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). Мужчины были виноваты в авариях в 80% случаев. ДТП в 27% случаев совершали автомобилисты от 30 до 40 лет, в 25% – от 40 до 50 лет, еще в 18% – от 60 лет и старше.



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